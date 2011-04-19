2 polis mantar ararken öldü

T24 - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamaya giden iki polis memurundan biri donarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Abdullah Taşköse (35) ve Murat Türkmen (36), mantar toplamak için sabah saat 11.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Toros Dağı eteklerindeki Çayarası mevkisine gitti.



Havanın kararmasına rağmen dönmeyen ve haber alınamayan 2 kişiyi bulmak için jandarma, polis ve Sarıveliler Belediyesi ekipleri arama çalışması başlattı.



Arama çalışması sırasında havaya açılan ateşe karşılık verilmesi üzerine Taşköse ve Türkmen'in yeri tespit edildi.



Uzun süre sağanak altında kalan Taşköse ve Türkmen, ilçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki ormanlık bir alanda yarı baygın halde bulundu. Polis memuru Taşköse, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Donarak öldüğü tahmin edilen Taşköse'nin cesedi, Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İlk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edilen Türkmen'in bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.





