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2 PKK'lı terörist minibüste el bombalarıyla yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu minibüsünde 2 PKK'lı terörist el bombalarıyla yakalandı

05 Haziran 2018 20:23

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir yolcu minibüsünde 2 PKK\'lı terörist el bombalarıyla yakalandı. Teröristlerin sorgularının ardından örgüte yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi daha gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, Çukurca\'da el bombalarıyla yaklanan 2 PKK\'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 05.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü Yol Kontrol Noktası\'nda durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde yapılan kontrolde 2 bölücü terör örgütü mensubu çantalarında bulunan 4 el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda Çukurca ilçe merkezinde belirlenen bir adrese yapılan operasyon neticesinde 5 şahıs bölücü terör örgütüne yardım ettikleri şüphesi ile gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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