2 PKK'lı, 3’üncü kattan atlayarak öldü

T24 - Diyarbakır’daki merkez Kayapınar İlçesi’ndeki Huzurevleri Mahallesi’nde bir evde PKK'lıların bulunduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 PKK'lı, 3’üncü kattan atlarken öldü. Çatışmada, 1 polis memuru yaralandı.



Huzurevleri Mahallesi 4’ncü Sokak 9 numaralı evde PKK'lıların bulunduğuna dair ’155 polis imdat’ telefonuna ihbar yapıldı. Sabaha karşı eve baskın düzenlemek için sokağa giren polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru ayağından yaralanırken, özel harekat timleri eve girdi. 2 el bombası ve uzun namlulu silahlarla polisle evde çatışan PKK’lılar daha sonra 3’üncü kattaki evin balkonundan kendilerini boşluğa bıraktı. Kimlikleri belirlenemeyen 2 PKK'lının öldüğü açıklandı.



Çatışma ardından Diyarbakır özel yetkili Cumhuriyet savcısı gelerek incelemelerde bulunurken, ilk incelemelerde PKK’lılara ait 2 el bombası ve 2 Kalaşnikof ve 14’lü 1 tabanca bulundu. PKK'lılardan birinin karın bölgesinde kullanılmamış 1 el bombası bulundu.



Diyarbakır Emniyet Müdür Mustafa Sağlam olay yerinde yaptığı incelemenin ardında yaralı polis memurunun kaldırıldığı Dicle Üniversitesine gitti.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak da, yaralı polisi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, polis memurunun durumun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Vali Toprak, şu bilgileri verdi:



"155 Polis imdat hattına Diyarbakır kent merkezine teröristlerin, terörist eylem yapmak için geldiği ve Huzurevleri Mahallesi’nde bir adreste saklandıklarına dair yapılan ihbar üzerine, Emniyet’teki arkadaşlarımız tedbir almak suretiyle sabaha karşı ilgili adrese gittiklerinde ateş açılması sonucu bir arkadaşımız ayağından yaralandı. Şu anda bu arkadaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok. Daha sonra arkadaşların ilgili daireye girmeleri üzerine ikinci bir çatışma çıktı. Bu çatışma sonrasında 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 2 uzun namlulu silah, 2 el bombası ve 14’lü tabancanın da ele geçirildiği de kayıt altına alınmıştır. Teröristlerin direnerek ve çatışmaya devam etmesi ve sonrasında da öyle anlaşılıyor ki, balkondan kendilerini yakalanmamak üzere aşağı attıkları anlaşılıyor. Aşağıda Savcı nezaretinde yapılan ilk incelemede patlamamış bir el bombası daha bulundu. Olayda 2 el bombası ve 2 uzun namlulu silah kullanıldığı belirlendi. Bu operasyonla birlikte ilimize terörist amaçlı, terörist faaliyetler ve saldırı amaçlı gelen teröristlerinde kent merkezinde olası ciddi bir tehlike yaratacak saldırıya da önlemiş olduk diye düşünüyorum. 2 teröristin kimliğinin tespit edilmesiyle birlikte bunların ilimizde yada, başka bir yerde hangi olaylara karıştıkları sonuçları da ortaya çıkacaktır. Şu anda biraz erken bunların kimlik tespitleri yapılmış olacak, tespitleri sonrasında kayıtlarımızda hangi olaylarda kullanılmış saldırılara karıştıkları da ortaya çıkmış olacaktır. Yunusların şehit edilmesi olayı ile ilgili elimizde parmak izleri ve benzeri bir takım suç unsurları var. Bu unsurlarda eğer ki uyuşuyorsa o zaman ortaya çıkacaktır ama şu anda mutlak suretle bir şey söylemek mümkün değil. Kimlik tespit edilmeden şu olayla bunların karıştığı biraz erken bir açıklama olur. Bu tür olaylarda genelde teröristler sağ ele geçmemek için bunların bir yaklaşımı var. Balkondan kendilerini attıkları anlaşılıyor ama zemin artı 3’ncü katta bulunan daireden kaçmaya çalışırken kendilerini asfaltın üzerine bıraktıkları anlaşılıyor. Otopsi sonrasında da onların kaç kurşun aldığı, ölüm nedeni ortaya çıkmış olacak. Üzerlerinden çıkan el bombasının da karın bölgesinde olduğu ve herhangi bir tuzaklamasının olmadığı karın bölgesinde sakladığı anlaşılıyor."



