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2 pilot için tören düzenlendi İZMİR (A.A)

20 Kasım 2011 16:40

-2 pilot için tören düzenlendi İZMİR (A.A) - 20.11.2011 - İzmir'in Selçuk ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot için Selçuk Efes Havaalanı'nda tören düzenlendi. Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilotlar Necmi Mızrak (55) ve Ali Can Ergün'ün (49) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Selçuk Efes Havaalanı'na getirildi. Burada düzenlenen törende konuşan THK Genel Başkanı Osman Yıldırım, acılarının çok büyük olduğunu ifade etti. Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı da hayatını kaybeden pilotlarla bir süre önce Efes Havaalanı'nı ziyareti sırasında tanışarak sohbet ettiğini belirterek, ''Böyle vatan evlatları, eğiticiler kolay yetişmiyor. Pilotlarımız Selçuk halkının kalbinde sonsuza dek yaşayacaklar'' dedi. Daha sonra törene katılan pilotlar, Mızrak ve Ergün'ün naaşını selamladı. Bu sırada baygınlık geçiren iki pilotun yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu.  Necmi Mızrak'ın eşi Suna Mızrak, çocukları Onur ve Murat Mızrak ile Ali Can Ergün'un eşi Türkan ve oğlu Mert tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Türkan Ergün, cenazeler araca alındığı sırada ''İyi Uçuşlar'' diye bağırdı. Ali Can Ergün'ün cenazesi Buca'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilecek. Necmi Mızrak'ın cenazesi ise kendisinin de geçmişte kullandığı THK'ya ait karavan tipi uçakla Antalya'nın Serik ilçesine gönderildi. 

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