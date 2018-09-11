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2 otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 1 yaralı

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde içerisinde toplam 6 kişinin bulunduğu 2 otomobile, kısa ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı

11 Eylül 2018 13:06

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde içerisinde toplam 6 kişinin bulunduğu 2 otomobile, kısa ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 1 kişi başından yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam Büyüksevin Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Akif Y. ile Mehmet K., alacaklı oldukları Hüseyin Y.\'yi konuşmak için mahalle girişine çağırdı. Hüseyin Y., buluşma noktasına içerisinde Mevlüt Y., Fatih Y., Eser Y., Ercan Y. ve Ali K.\'nın da olduğu 2 otomobille gitti. Burada Akif Y., İlker Y., Muhammet Y. ve Mehmet K.\'nın içerisinde bulunduğu araçlardan 2 otomobile kısa ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinde kaçarken, Mevlüt Y., başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi\'ne götürülen Mevlüt Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri ise Akif Y., İlker Y., Muhammet Y. ve Mehmet K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve mermi ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ile Hüseyin Y., Mevlüt Y., Fatih Y., Eser Y., Ercan Y. ve Ali K.\'nin içerisinde bulunduğu otomobillerde 22 mermi girişi tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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