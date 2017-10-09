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2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 65 yaşındaki Veli Erten öldü, 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı

09 Ekim 2017 13:43

Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 65 yaşındaki Veli Erten öldü, 2\'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yazır Mahallesi çıkışında meydana geldi. Tali yoldan çıkan Veli Erten\'in yönetimindeki 07 UK 089 plakalı otomobil ile Antalya\'dan Korkuteli yönüne giden 38 yaşındaki Adem Yavuz yönetimindeki 07 EF 314 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Veli Erten öldü. Aynı araçta bulunan Sema Erten (63), Ümmügülsüm Erten (48) ile diğer araçtaki sürücü Adem Yavuz, eşi Şerife Yavuz (41), çocukları Bahadır Yavuz (12), Betül Yavuz (2) ve Saliha Yavuz (80) yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahale ardından Korkuteli Devlet ve Özel Medi Yaşam Hastanesi\'ne götürüldü. Veli Erten\'in cenazesi ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi\'ne konuldu.

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