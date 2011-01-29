-2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI İZMİR (A.A) - 29.01.2011 - İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen, Serkan Vural (28), Huriye Vural (38), Berna Ekici (18) ve Alara Vural'ın (8) bulunduğu 35 AS 1416 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Alaçiçek'in (31) kullandığı 35 ATP 86 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda Huriye Vural olay yerinde öldü. Yaralanan Serkan Vural, Alara Vural, Berna Ekici ile diğer araçta bulunan Mehmet Alaçiçek ve Oya Güntay (38) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.