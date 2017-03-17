2. Ordu Komutanlığı'nın darbe davasında dokuzuncu oturum

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında dokuzuncu oturum başladı. Davanın bugünkü oturumunda sanık savunmalarının alınmasına devam edilecek

Milliyet'in haberine göre, haklarında kamu davası açılan ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay ve astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı duruşmanın ikinci haftasında da Yakınca Spor Salonu çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Güvenlik görevlilerinin eskortluğu eşliğinde cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen Huduti, Angun ve Ayık'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı.

Jandarma ekipleri, Karataş ve Sevgili'yi, diğer sanıkların içeri alınmasından sonra salona getirdi. İki sanık diğer sanıklardan ayrı oturtuldu.

Duruşmanın bugünkü oturumunda, Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan dönemin 2. Ordu Eski Harekat Başkanı Albay Erkan Varol, 2. Ordu Plan Hareket Eski Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli ve eski Binbaşı İbrahim Dede de hazır bulundu.

Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanacakları öğrenildi.

Tesis girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemleri alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar, sanık yakınları, müştekiler ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra salona aldı.

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 36 sanık savunma yaptı.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.