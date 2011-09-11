-2. Ordu komutanlığı önünde gerginlik MALATYA (A.A) - 11.09.2011 - Kahramanmaraş'taki birliğinde nöbet tutarken başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen Piyade Er Eren Özel'in ailesi, ''olay aydınlatılıncaya kadar, oğullarının tabutuna sarılı olan bayrağı kabul etmeyeceklerini'' bildirerek, Türk bayrağını 2. Ordu Komutanlığı Nizamiyesindeki askerlere teslim etti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çayır köyünden otobüsle 2. Ordu Komutanlığı Nizamiyesine gelen aile, ''Kendilerine bir açıklama yapılmasını beklediklerini, ancak komutanlık düzeyinde kendilerine ziyaret yapılmadığını iddia ederek, 2. Ordu Komutanı veya ilgili komutanlarla görüşmek için beklemeye başladı. Polisin güvenlik önlemi aldığı nizamiye önünde bir süre bekleyen aile adına açıklama yapan piyade er Eren Özel'in amcası Mesut Özel, yeğeninin, 7 Eylül Çarşamba günü Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugayı 1. Mekanize Piyade Taburu'nda 05.00-07.00 nöbetinde başından vurularak öldürüldüğünü, kendilerine verilen ilk bilgide olayın ''intihar'' olduğunu, daha sonra nöbet arkadaşının vurduğunu söylediklerini ileri sürdü. Yeğeninin Türk bayrağına sarılı cenazesinin kendilerine teslim edildiğini ve defnettiklerini anlatan Özel, olayın soruşturulup soruşturulmadığını, sorumlularının kim olduğunu merak ettiklerini belirtti. Kendilerini komutanlık düzeyinde kimsenin ziyaret etmediğini ve açıklama yapmadıklarını ifade eden Özel, ''Komutanın kapıya gelerek kendilerine açıklama yapmasını istediklerini'' söyledi. Elinde oğlunun fotoğrafıyla gözyaşı döken anne Zeynep Özel de, oğlunun niye öldürüldüğü sorusuna yanıt verilmesini istediklerini ifade ederek, ''Sorumlular ortaya çıkarılsın. Ben oğlumu davul zurnayla gönderdim. Cenazesini aldım. Hiçbir anne bunu hak etmiyor. Sorumlular ortaya çıkarılsın. Oğlumun kanı yerde kalmasın'' dedi. Nizamiye önünde fenalık geçiren anne Özel, ambulansa alınarak müdahale edildi. Adli makamlara başvuru yapmadıklarını belirten aile, varsa açılan bir soruşturma, bunun hangi aşamada olduğunu öğrenmek istediklerini söyledi. Açıklamanın ardından karargahtan gelen bilgi üzerine anne amca ve bir yakınından oluşan üç kişinin içeri alınmasına karar verildi. Polisin aileye durumu anlatması üzerine komutanın dışarı gelmesi yönünde tartışma yaşandı. Yetkili komutan nizamiye önüne gelmeyince aile de içeri girmedi. Tartışmanın yaşandığı sırada grupta bulunan bazı kişiler Malatya Emniyet Müdür Yardımcısının kendilerine güldüğünü iddia ederek üzerine saldırdı. Yaşanan arbedeye polis ekipleri ve aile bireyleri müdahale etti. Piyade er Özel'in amcası Mesut Özel, nizamiyede nöbet tutan askerlere yaklaşarak poşet içerisinden çıkardığı Türk bayrağını göstererek, ''Bu bayrak yeğenimin tabutuna sarılıydı. Olay aydınlatılıncaya kadar bu bayrağı almayı kabul etmiyoruz. Bu bayrağı olay aydınlatıldıktan sonra alacağız'' diyerek öptüğü bayrağı teslim etti.