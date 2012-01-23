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Dünya

2 önerge daha görüşülecek PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 22:32

-2 önerge daha görüşülecek PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransız Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören ve kanunlar komisyonu tarafından sunulan değişiklik önergesini reddetti. Genel kuruldaki oylamada önergeye 86 senatör ''evet'', 167  senatör ''hayır'' dedi. Genel kurul, yasa teklifinin yine incelenmeye alınmamasını öngören ve senatör Jacques Mezard'ın sunduğu başka bir değişiklik önergesi şimdi tartışmaya başladı. Yine aynı senatör, bu değişiklik önergesi dışında, bir de yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden bir değişiklik önergesi daha sunmuştu. Değişiklik önergeleri tartışmasında önergeyi sunan, karşı çıkan ve hükümet temsilcisi söz alıp konuşma yapıyor.

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