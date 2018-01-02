2 Ocak Salı Spor Gündemi

GAZİANTEPSPOR KAPANIYOR

12.00 Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor kapanma noktasına geldi. Yöneticiler ve taraftarlar Demokrasi Park\'ında buluştuktan sonra Gaziantep Valliği\'ne geçip, kulübün anahtarını teslim edecekler.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDEN SPORCULAR FEDERASYONU

10.00 2 Ocak Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu basın toplantısı düzenleyecek.

CENK TOSUN\'UN EVERTON\'A TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamada, \"Cenk Tosun\'u transfer etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. 24 saat içerisinde her şey belli olur\" dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de Cenk Tosun transferinin zora girdiği iddia ediliyor. Beşiktaş, Everton\'dan son olarak 27 milyon Pound bonservis bedeli istedi.

HİKMET KARAMAN, AYTEMİZ ALANYASPOR\'DA

Deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman\'ın, resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

FUTBOLA DEVRE ARASI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının ardından futbolcular ve teknik heyet ekipleri izine çıktı. İkinci yarı hazırlıkları 3-4 Ocak 2018\'den itibaren başlayacak. Kulüpler, hazırlıklar için yine Antalya beldelerini tercih etti. Yöneticiler ve sportif direktörler ise transfer çalışmalarına devam ediyor.

BASKETBOL

- EuroCup\'ta Son 16 Turu başlıyor -

21.00 FIAT Torino - Bayern Münih

22.45 Reggio Emilia - CSP Limoges

23.00 Gran Canaria - ALBA Berlin