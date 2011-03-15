-2 NUMARALI REAKTÖRDE DE PATLAMA OLDU TOKYO (A.A) - 15.03.2011 - Yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşayan ve ardından oluşan dev tsunamide zarar gören Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 nükleer santralinin 2 numaralı reaktöründe patlama meydana geldi. Japon hükümetinin yaptığı açıklamada, reaktörün koruma kabının patlamadan zarar gördüğü bildirildi. Hükümet sözcüsü Yukio Edano, koruma kabının alt kısmında yer alan ve sistem basıncını azaltmak üzere tasarlanan havuzun da zarar görmüş olabileceğini söyledi. Yetkililer, kaza anında meydana gelebilecek radyoaktif sızıntıları önlemek amacıyla reaktörü hapseden koruma kabının ilk defa zarar gördüğünü ifade etti. Reaktörü soğutmak için gerekli suyu pompalamakla görevli çalışanların dışındaki personelin santralden tahliye edildiği belirtildi. Japon haber ajansı Kyodo, yayımladığı haberde, ülkenin orta kesiminde bulunan başkent Tokyo ile kuzeydoğuda yer alan Fukuşima arasında bulunan İbaraki kentinde normal seviyenin üzerinde radyoaktivite tespit edildiğini aktardı. Fukuşima santralinde hidrojen yoğunluğu yüzünden, Cumartesi günü ve dün iki reaktörde daha patlama meydana gelmişti.