2 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Kayserispor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
17.00 Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak
FENERBAHÇE
12.00 Fenerbahçe Doğuş oyuncularından Brad Wanamaker, Jason Thompson, Marko Guduric ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarlarıyla buluşacak
SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Adanaspor - Samsunspor
18:00 Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor
AVRUPA LİGLERİ
21:30 Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf
BOKS
13:30 22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası yarışan Milli takımlar yurda dönüyor