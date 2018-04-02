T24 LogoT24 Logo
Spor

2 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20:00 Kayserispor - Fenerbahçe BEŞİKTAŞ 17

02 Nisan 2018 12:14

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Kayserispor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ
17.00 Dün izin yapan Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE
12.00 Fenerbahçe Doğuş oyuncularından Brad Wanamaker, Jason Thompson, Marko Guduric ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarlarıyla buluşacak

SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Adanaspor - Samsunspor
18:00 Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor

AVRUPA LİGLERİ
21:30 Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf

BOKS
13:30 22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası yarışan Milli takımlar yurda dönüyor

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 2000 KayserisporFenerbahçe BEŞİKTAŞ 17DünSiyahbeyazlılar GöztepeGALATASARAY GençlerbirliğiFenerbahçe DoğuşBrad Wanamaker Jason Thompson Marko GuduricMelih MahmutoğluTOTOLİG 1800 AdanasporSamsunspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24