2 muvazzaf asker daha "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim oldu

Bir subay ve astsubay daha "FETÖ üyesiyim" diyerek teslim oldu. FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’dan sonra teslim olan FETÖ'cü muvazzaf asker sayısı 6'ya çıktı.

Görevde olan bir subay ve bir astsubay daha etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

TIKLAYIN - "FETÖ'cüyüm" itirafında bulunan Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 yarbay, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim teslim olmuştu.

Bugün teslim olan askerlerin de aralarında bulunduğu 6 muvazzafın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin devam ettiği açıklandı.