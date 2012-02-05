-2 mürettebatın kimlikleri belirlendi ZONGULDAK (A.A) - 05.02.2012 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında, Kamboçya bayraklı ''Vera'' isimli kuru yük gemisinin kayıp 6 personelinin bulunması için bugün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Dün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçlarca gemi batığından cesetleri çıkarılan iki mürettebatın Kulish Igor (49) ve Pavlo Zelins'kyy (28) olduğu belirlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler bugün de, kayıp diğer 6 personelin bulunması için gün boyu dalış yaptı. Çalışmalarda sonuç alınamazken, ekipler havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi. Rusya'nın Rostov Limanı'ndan İzmir Nemrut Limanı'na hurda yükü götüren Kamboçya bayraklı, 114 metre boyunda, 13 metre enindeki 2 bin 584 grostonluk ''Vera'' isimli kuru yük gemisi, önceki gün Ereğli açıklarında su alarak batmıştı. Geminin 2. ve 3. kaptanı ile kadın aşçısı kurtarılmış, kaptan ve 7 mürettebata ulaşılamamıştı. Dün yapılan aramalarda, kayıp 8 mürettebattan 2'sinin cesedine ulaşılmıştı.