2 motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, 2 adet motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan ve Kıbrıs Mahalleleri\'nden çalınan 2 motosikleti bulmak için araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de izleyen polis, hırsızlığı yapan şüphelilerin B.C.Y., A.Y. ve A.Ü. olduğunu belirledi. Savcılık kararıyla ev adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.