2 milyondan fazla Koronavirüs vakasının kaydedildiği ABD'de Trump ilk salgın dönemi mitingini yapacak

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ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 milyonu geçerken Başkan Donald Trump, pandemi başladığından bu yana ilk mitingini gerçekleştirecek. Oklahoma'da yapılacak ilk miting 19 Haziran'da olacak.

Guardian'da yer alan habere göre, 2 milyonu aşkın Covid-19 vakası ve 110 binden fazla can kaybının olduğu ABD'nin Oklahoma eyaletinde 19 Haziran'da planlanan Trump mitinginin kamu sağlığı uzmanlarının tepkisini çekmesi bekleniyor.

Trump'ın pandemi öncesi dönemde binlerce insanın bir araya geldiği mitinglerinin sosyal mesafe önlemlerinin ciddiyetini koruduğu dönemde nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor.

Trump kampanya sözcüsü Twitter'dan fragman tipi bir video paylaşarak "Bu ay geri dönüyoruz" yazdı.