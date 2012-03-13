2 milyon tiryaki 27 milyar dolar istiyor

T24 - Kanada'da aralarında sigara bırakmış olanların da bulunduğu 2 milyon tiryaki, sigara şirketlerine 27 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Kanada'nın Fransızca konuşulan Quebec bölgesinde aralarında sigarayı bırakmış olanların da bulunduğu yaklaşık 2 milyon sigara tiryakisi, ülkedeki sigara üreticilerinden 27 milyar dolar tazminat istemiyle açtıkları kollektif dava dün Montreal'de başladı.

Quebec Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmanın başlangıcında 2 milyon sigara tiryakisini temsil eden avukatlardan Bruce Johnston, söz alarak sigara şirketlerinin "ikiyüzlülüğünü" dile getirdi.

Müvekkillerinin açtığı davanın içeriğini anlatan avukat, davacıların ülkenin üç büyük sigara üreticisinden bile bile piyasaya "zararlı bir ürün" sunmak ve risklerini tüketicilerden saklamaları ya da "önemsizleştirmelerinden" şikayetçi olduklarını belirtti.