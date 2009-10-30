2 milyon memura müjde

Memurların emekli olmak için Ankara'ya gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.









Hizmet Takip Projesi'yle memurların bütün işlemleri görev yaptığı kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bilgisayar üzerinden yapılacak. Proje pilot olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için başlıyor. İlk etapta polisler ve Diyanet bünyesinde çalışanların hizmet dökümleri elektronik ortama atılacak. Kamu çalışanları hizmet döküm belgesiyle kapı kapı dolaşmaktan kurtulacak. Elektronik imzanın kullanılacağı sistem 2010 yılında yaygınlaşacak. Memurlar oturdukları yerden tek tuşla emekli olabilecek.





Emeklilik belgesiyle kapı kapı dolaşma bitecek

HİTAP ile Emekli Sandığı çatısı altında çalışan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren bütün bilgileri internet ortamına atılacak. Bu bilgiler bilgisayara kaydedilirken memurlara herhangi bir şart koşulmayacak. Tek tuşla emeklilik için şu bilgiler tozlu raflardan sanal ortama girilecek.





On-line emeklilik 2010 yılında





Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği bilgiye göre bütün kamu kurumları sisteme dahil edilerek, sigortalıların bilgileri elektronik ortamla alınacak. Hizmet Takip Projesi programının 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla pilot kurumlarla test ortamında veri alışverişine başlanacak. 31 Aralık 2010'da ise söz konusu sigortalıların hizmet kayıtlarının on-line olarak alınmasını sağlanacak Tüm sigortalıların bilgileri elektronik ortama atılana kadar eski uygulamaya devam edilecek. Bu süre içinde memurların kurumlarından hizmet belgesi istenilmeyecek. Elektronik ortamda gelen belgeye göre emekli aylığı hesaplanacak.