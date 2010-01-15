2 milyon kişiye KEY ödemesi yapılıyor

T24 - Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında gönderilen listelerde bulunan, yaklaşık 600 bin kişinin sicil ve kimlik numarasına ilişkin yanlışları, çalışanların gayreti ile çözdüklerini, ödemelerde bu nedenle bir gecikme olmayacağını söyledi.



Sayın, ''Sanıyorum 2 milyon kişiyi içeren listeyi, Şubat'ta göndereceğiz. Ödemeler de Şubat ayı içinde yapılır'' dedi.



KEY hesaplarının tasfiyesi amacıyla geçen yıl 17 Aralık'ta çıkarılan kanun uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşların, hak sahipleri listelerini 17 Ocak'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY birimine iletmeleri gerekiyor. Sayın, bu kurumların listelerini Pazartesi gününe kadar gönderebileceklerini, ancak, kurumların hem düzeltmelere ilişkin listeleri 31 Aralık 2010' kadar gönderme hakkının bulunduğu hatırlattı.



İlgili kurum ve kuruluşlarca bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri 3'er aylık dönemler halinde bankaya gönderebilecek.



Sayın, şimdiye kadar KEY birimine iletilen listelerde belirlenen, yaklaşık 600 bin kişiye ilişkin sicil ve kimlik numarasına ilişkin hataların, çalışanların gayretleri ile doğrudan Emekli Sandığı ve MERNİS ile bağlantı kurularak giderildiğini söyledi. Böylece bu insanların mağdur olmaması ve fazla beklememesinin sağlandığını anlatan Sayın, yaklaşık 2 milyon kişinin yer alacağı ilk listenin Şubat ayı içinde Emlak Konut GYO'ya gönderileceğini, ödemenin de hak sahiplerinin Resmi Gazete'de ilan edilmesinin ardından, Şubat'ta yapılmasının beklendiğini belirtti ve bu nedenle bir gecikme olmayacağını vurguladı.



Yasa uyarınca, KEY Birimi, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri üçer aylık dönemler halinde Emlak Konut GYO'na gönderebilecek. Yani 3 ayda bir hak sahibi listesi ilan edilebilecek.



Kanun ile getirilen faiz ödeme imkanı sayesinde, hak sahipleri için nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak. Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından Emlak Konut GYO'ya aktarılacak.

