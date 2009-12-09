2 Milyon KEY mağduruna müjde!

Kamuoyunda KEY ödemeleri olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı Sahiplerine Ödeme Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Yasaya göre, hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre, 1 ay daha uzatılacak.



31 Aralık 2010 son gün



Hatalı bildirimlerin düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması oluşturulacak, hatalar nedeniyle olabilecek hak kayıpları önlenecek. 28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine bir imkan daha sağlanmış olacak. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecek.



Kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin KEY ödemelerinden yararlanabilmesi için, kurum ve kuruluşların, bildirimlerine, bu kişilerin bilgilerinin söz konusu nedenlerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını eklemeleri ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmeleri yeterli olacak.



Belediyeler, kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre, nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilecek.



Hatalara ilişkin düzeltme ve bildirimler 3'er aylık aralıklarla yapılabilecek. Böylece, bilgileri hatasız olan hak sahipleri, tüm listeye ilişkin düzeltme sürecinin tamamlanmasını beklemeden KEY ödemelerini alabilecek. Bu düzeltme sırasında 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilecek.



KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahiplerine ödenecek tutarlar, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla verilecek. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her üç aylık dönem için ilave yüzde 1,25 artış uygulanacak.