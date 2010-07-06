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Dünya

2 milyon Euro yola saçıldı

İtalya'da, yerel bankalara bozuk para taşıyan araç devrildi. Şehirlerarası yolda meydana gelen olayda, sürücülerin ne kadar paraya el koydukları henüz bilinmiyor.

06 Temmuz 2010 03:00

 T24- İtalya'da, yerel bankalara bozuk para taşıyan araç devrildi. Şehirlerarası yolda meydana gelen olayda, sürücülerin ne kadar paraya el koydukları henüz bilinmiyor.

 

 İtalya'da, toplam 2 milyon Euro değerinde madeni para taşıyan araç devrilince, yüz binlerce bozukluk yola saçıldı.

 

Ülkenin güneyine düşen Foggia'daki şehirler arası yolda meydana gelen kazada, yola yayılmış paraları gören sürücüler, hemen frene basarak 'para tarlasının' içine daldı.

 

Polis gelinceye kadar para toplayan sürücülerin ne kadar 'ganimet' götürdüklerinin henüz bilinmediği belirtildi.

 

Darpaneden alınan madeni paraların dağıtılmak üzere yerel bankalara götürülmekte olduğu bildirildi.

 

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