2 milyon 995 bin 800 uyuşturucu hapla yakalanan Suriyeli tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda durdurulan Suriye plakalı TIR\'da 499 kilo ağırlığında 2 milyon 995 bin 800 uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu M.S. tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasında durdurarak aradığı Suriye plakalı TIR\'ın gizli bölmelerinde 499 kilo 300 gram ağırlığında 2 milyon 995 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu hapa el koyan polislerin gözaltına aldığı TIR\'ın Suriye uyruklu sürücüsü M.S., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.



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