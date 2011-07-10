-2 MİLYAR AVROLUK GÜNEŞ SANTRALİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2013 yılına kadar sisteme bağlanması planlanan yaklaşık 2 milyar avro yatırım tutarı olacak 600 megavatlık (mw) güneş enerjisi elektrik üretim santrallarına yönelik yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından merakla beklenen düzenlemeyi sonuçlandırdı. Kurul, önceki gün yaptığı toplantıda, güneşten elektrik üretmek için lisans başvurularının nasıl yapılacağına yönelik düzenleme yaptı. Buna göre güneş enerjisine dayalı her bir üretim tesisi için yapılacak yatırım başvurusunun kurulu gücü 50 mw'yi geçemeyecek ve başvurular en yakın trafo merkezine yapılacak. Bundan sonraki süreç ise şöyle işleyecek; TEİAŞ ve Enerji Bakanlığı güneş enerjisi santrallarının bağlanacağı trafo merkezleri ile kapasiteleri ilan edecek. Bu arada EPDK tarafından yayımlanacak Ölçüm Tebliği çerçevesinde, yatırım yapmayı planlayan özel şirketler, açıklanan trafo merkezlerinin kapasitelerini de dikkate alarak ilgilendikleri bölgelere yönelik belli bir süre güneş ölçümleri yaparak sonuçları ile birlikte EPDK'ya başvuracak. EPDK rüzgar başvurularında olduğu gibi lisans başvurular için belli bir gün ilan edecek. Aynı bölgeye birden fazla şirketin başvurması halinde TEİAŞ tarafından yarışma yapılacak. Yarışmada ise 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda belirlenen alım fiyatı üzerinden en fazla indirim vermeyi taahhüt eden bağlantı hakkını kazanacak. Böylece özel sektörün başvurular bağlantı görüşleri ölçüm ve yarışma sonuçlarına göre sonuçlandırılacak. -AR-GE'CİLERE RÜZGAR KOLAYLIĞI- Kurul aynı düzenleme kapsamında özellikle bir yandan kampüslerinde kendi elektriklerini üretirken, bir yandan araştırma geliştirme faaliyeti göstermek isteyen kurumlara yönelik kolaylık sağladı. Buna göre, ''Kanunla kurulmuş araştırma ile yüksek öğretim kurumlarının, bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında aynı dağıtım bölgesinde olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve azami 10 mw kurulu gücü geçmemek kaydıyla yerleşkelerinde nükleer, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla uhdelerindeki anonim ya da limited şirketleri vasıtasıyla yapacakları lisans başvurularında'' kolaylık sağlandı. EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yaptıkları ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. -''GÖZLERİ KAMAŞMAYACAK''- Türkiye'de güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını milyarlarca dolarlık yatırımlarla elektriğe dönüştürmeye yönelik hem yerli hem de yabancı özel sektörün çok büyük bir ilgisi ve beklentisi bulunduğunu belirten Köktaş, şöyle konuştu: ''Bugün 1.600 megavatlara ulaşan rüzgar santralı kurulu gücünü uzun vadede 20 bin megavatlara, güneşte de sıfırdan başlayıp önce 600 megavata, sonra da çok daha büyük güçlere çıkarmak üzere sistem dizaynı yapıyoruz. Ayrıca araştırma kuruluşları ve üniversitelerde bu konularla yakından ilgileniyor. Bu düzenlemelerimiz sayesinde sistemin düzenini bozmadan, tamamen öngörülebilir bir şekilde yatırımların yapılmasını sağladık. Şirketlerin ellerinde ölçüm sonuçları olacağından yatırımın fizibıl olup olmayacağını bilecek, finansman kolaylaşacak. Böylece güneş yatırımcıları gözleri kamaşmadan, neyi, nasıl hangi sıra ile yapacaklarını, nasıl yarışacaklarını ve hangi kriterlere uymak zorunda olduklarını görerek yol alacaklar.''