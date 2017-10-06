2 milimlik testere ile ağaçlara şekil veriyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta oturan 30 yaşındaki Soner Kılcı, 2 milimlik kıl testereyi kullanarak yaptığı naht sanatıyla ağaçlara yeniden şekil veriyor. Kılcı, naht sanatının fotoğrafların dahi ağaca işlenebildiği ve çok sabır gerektiren bir el sanatı olduğunu söyledi.

Hat sanatıyla yazılı olan yazıların ağaçlara işlenmesi olarak bilenen \'naht sanatı\' ile ortaokul yıllarında tanışan Soner Kılcı, çok sevdiği bu sanatı hobi olarak yapmaya başladı. 2 milimlik kıl testere ile her türlü fotoğraf, yazı, arma ve şekli ağaca sabırla işleyen Kılcı, eserlerini ilk önce sosyal medyadan paylaştığını ve satışlar da yaptığını söyledi. Taleplerin artması üzerine hobisini ticaret çevirmeye karar verdiğini belirten Kılcı, şöyle dedi:

\"Yaklaşık 15 senedir hobi olarak evimin bir köşesindeki atölyede yapıyor vaziyetteydim. Kendi tekniklerimle de bazı şeyleri geliştirdim. Daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığım ürünleri sergiledim ve satmaya başladım. Daha sonra bu hobilikten çıktı bir ek kazanç haline geldi. Bundan öncesinde perakende sektöründe çalışıyordum. Bunu artık birinci işimiz haline getirdik ve küçük bir işletme açtık.\"

Naht sanatıyla ağırlıklı olarak tablo yaptıklarını ancak biblo, peçetelik, rahle gibi birçok objenin de yapılabildiğini ifade eden Soner Kılcı, \"Naht sanatında sadece ağacı kesmek yetmez, sabır ister, zaman ister, ahşabı sevmek ister. Ustanın ahşapla hemhal olması durumunda ortaya güzel ve kalıcı şeyler çıkar\" diye konuştu.

Gördüğü ilginden de memnun olduğunu kaydeden Kılcı, \"İnsanlar özellikle hediyeleşme konusunda tercih ediyor. Çünkü kişiye özel, hiç kimsede olmayacak özel ürünler üretiliyor. Tablonun üzerinde ismi yazıyor olması veya fotoğraflarının ahşaptan tablo haline getirilmesi el emeği ürünlerde kişiye özel olduğu için insanlar daha çok rağbet gösteriyor\" dedi.



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