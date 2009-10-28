2. Merkel dönemi resmen başladı

Angela Merkel, Alman Federal Meclisi'nde yapılan oylamayı kazanarak ikinci başbakanlık dönemine resmen başladı.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag) bugün yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.

Meclis Başkanı Norbert Lammert başkanlığında toplanan Federal Meclis'te yapılan gizli oylamada, Merkel 612 milletvekilinden 323'ünün oyunu alarak ikinci kez başbakan oldu. Oylamada 285 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 4 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Almanya'da 2005 yılında yapılan erken seçimlerden sonra CDU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulan hükümette de başbakan olan Merkel, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.

İlk yurtdışı gezisi Fransa'ya

Merkel, bugün Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Horst Köhler'den atanma belgesini aldı ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin etti.

Daha sonra kabinenin yeni üyeleri Başbakan Merkel ile birlikte Cumhurbaşkanı Köhler'in huzuruna çıkarak atanma belgelerini alacak ve yeniden Federal Meclis'e dönerek yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Merkel, bu akşam Fransa'ya giderek Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşecek.