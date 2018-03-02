2 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
SPOR TOTO 1. LİG
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)
SESİ GÖRENLER İSTANBUL KUPASI
Görme Engelliler Milli Takımı\'nın mücadele edeceği turnuva başlayacak.
14.30 Ay-yıldızlı takım, organizasyondaki ilk maçını İtalya ile oynayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-Beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekipte Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
15.00 Sarı-Kırmızılı ekip, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.30 Kafile, Atatürk Havalımanı\'ndan kalkacak uçakla Kastamonu\'ya gidecek.
18.30 Takım daha sonra Kastamonu\'dan da araçla Karabük\'e geçecek.
20.00 Sarı-kırmızılılar Karabük\'e varacak.
BASKETBOL
THY Avrupa Ligi
23:00 Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş