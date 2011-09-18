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2 mahkumun cenazesi toprağa verildi VAN (A.A)

18 Eylül 2011 20:29

-2 mahkumun cenazesi toprağa verildi VAN (A.A) - 18.09.2011 - Van'dan İstanbul'a giderken yanan cezaevi nakil aracında hayatını kaybeden tutuklu Abdülsettar Ölmez ve Medeni Demir, Van'da toprağa verildi. Van'dan yola çıkan ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında yanan cezaevi nakil aracının içinde hayatını kaybeden tutuklu Ölmez ve Demir'in cenazeleri yakınları tarafından, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alındı. Ambulansla Van'a getirilen Ölmez'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda, Demir'in ise Hacıbekir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ölmez ve Demir'in toprağa verilişi sırasında yakınlarının sinir krizleri geçirdiği gözlendi. Ölmez'in evli ve 3 çocuk basası olduğu, Demir'in ise 8 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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