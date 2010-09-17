-2 MAHKUM 30 YIL SONRA SERBEST BIRAKILDI HATTIESBURG (A.A) - 17.09.2010 - ABD'nin Mississippi eyaletinde, bir kadına tecavüz ve cinayetten 30 yıldır mahkum olan 2 hükümlü, DNA testleriyle masum oldukları kanıtlanınca serbest bırakıldı. Hükümlüler, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından salıverildi. Bir kadının 1979 yılında tecavüze uğraması ve öldürülmesiyle ilgili, 3 kişi mahkum olmuştu. Cinayete 4 yaşındayken tanık olan kurbanın oğlunun, sürekli bir saldırgan olduğunu söylemesine rağmen mahkum edilen 3 kişi de ilk başta itirafta bulunmuş, sonra da itiraflarını geri çekmişti. Mahkumlardan 2'si, 2002'de cezaevinde ölen üçüncü hükümlünün tecavüzden ve cinayetten bizzat sorumlu olduğu yönünde ifade vermişti. DNA testleriyle ilgili girişimde bulunan Masumiyet Projesinin avukatı Emily Maw, son olayla ilgili yaptığı açıklamada, bu örnekte görüldüğü gibi ülkede sahte suç itiraflarının hiç de nadir olmadığını belirtti. Maw, 1990 yılından bu yana ülke çapında DNA testleriyle 63 sahte suç itirafı tespit edildiğini söyledi. Aklanan mahkumlardan biri de gaz odasına gitmek istemediği için suçu üstlendiğini bildirdi.