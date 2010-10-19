-2 MADENCİNİN CESEDİNİ ÇİNLİ FİRMA ÇIKARACAK ZONGULDAK (A.A) - 19.10.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıstaki patlamanın ardından kuyuya düştüğü tahmin edilen 2 madencinin cesetlerinin çıkarılması için hasarlı Yeni Karadon Servis Kuyusunun onarılmasına yönelik ihale sonuçlandı. TTK Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerinin çıkarılması için hasarlı kuyuda çalışma yapması beklenen Çinli firmanın işi üstlenmekten vazgeçmesi üzerine, açılan uluslararası ihale dün TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyonun bugün de sürdürdüğü değerlendirme sonucu ihaleye katılan tek firma olan Çin'den Sino Steel Industr Trade Group Corporation (SSIT) 1 milyon 209 bin dolar telif verdi. Değerlendirme sonucu, kuyunun tamamının temizliği, meydana gelmiş tahribatın giderilmesi, eksi 540 kodundan eksi 720'ye kadar tüm temizlik ve bakımının yanı sıra ihraç sisteminin ve yardımcı kurtarma vincinin yeniden bütün testlerinin yapılması ve devreye alınması işi, Çinli firmaya verildi. Yetkililer, firmanın sözleşmenin imzalanmasına takiben 150 iş gününde çalışmasını tamamlayacağını, işçilerin çıkarılmasına yönelik safhanın işe başlanmasının ardından 45 günü geçmeyeceğinin tahmin edildiğini belirttiler.