2 madencinin cesedi bulunamıyor!

T24- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Burhan İnan, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki grizu patlamasının ardından ikinci göçük alanında da cenazelere rastlanılmadığını bildirdi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan, madenden çıkarılamayan Engin Düzcük ve Dursun Kartal'a ulaşabilmek amacıyla sürdürülen çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini, kaldırılan ikinci göçük alanında da cesetlerin olmadığını söyledi.



Son göçüğün kaldırılmasının ardından tavan kısmında taş ve kömürün yol açtığı yeni bir göçük oluştuğunu anlatan İnan, şöyle konuştu;



''Büyük taşların olduğu ilk göçük açılmıştı. Kömür göçüğünü de dün ekiplerimiz temizlemeyi başardı. İkinci göçük alanında da 2 madencinin cesedine rastlanılmadı. Ancak, bölgede tavan kısmındaki boşluktan yeni bir kayma meydana geldi. Büyük taşlar ve kömür göçüğü oluştu. Dün maden ocağına girerek yeni göçükle ilgili incelemelerde bulundum. Büyük taşlar vardı. Ancak, ekiplerimiz bunların büyük bölümünü temizledi.

Madencilerimiz bölgede 4 vardiya görev yapıyor. Bugün yeni göçüğün temizleneceğini tahmin ediyorum. Burası da kaldırıldıktan sonra önümüz açık sadece devrilen demir bağlar ve ağaç tahkimatlar var.''



İnan, ocakta henüz ulaşılamayan 2 işçinin cesedine göçük açma çalışmaları sırasında rastlanılmadığını belirterek, şöyle dedi;



''Şu anda bakılmayan tek bir alan kaldı. O da metan gazı patlamasının meydana geldiğini tahmin ettiğimiz bölgedeki kömür akıntısıdır. Burada az bir kömür yığını var. Patlamayla zarar gören yeni servis kuyusunun kurtarma asansörü bölgeye gitmiş, biraz çalışma yapmıştık. Ancak, asansör sorun verince bırakmıştık.



Önümüzdeki yeni göçüğü kaldırmamızın ardından orada çalışmaya devam edeceğiz. Ulaşılmaya çalışılan işçilerin kömür yığını altında mı oldukları ya da kuyuya mı düştükleri, çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak. Madenciler, kömür akıntısının olduğu alanda da yoksa kuyuya düşmüş olabilirler.''



Kuyunun 735 metre derinlikte olduğunu, 720 metrede kuyuyu tamamen kapatan ızgaranın bulunduğunu ifade eden İnan, ''İşçilerimiz, kömür yığınının altında kalmayıp eğer kuyuya düşmüşlerse muhtemelen 720 metre derinlikteki ızgaranın üzerindedirler. En son kuyuya indirdiğimiz kamera görüntülerine göre su 700'ler seviyesine yükselmişti. Izgara, 20 metre daha aşağıda kaldı'' dedi.