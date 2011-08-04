-2 MAÇTA, 3 GOLÜMÜZ VERİLMEDİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Benfica ile 1-1 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın hakeminin takdir haklarını hep rakip lehine kullandığını söyledi. Güneş, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda rakip oyuncuların çekmelerle ve itmelerle oynadığını ileri sürerek, ''Hakem de bunlara yardımcı oldu ama rakip profesyonelliğin gereği olarak bunu kullandı. Rakibimiz, atak başlattığımızda bize yapılan taktik faullerle oyunu durdurdu. Hakem bunlara kart göstermedi ve biz tuzağa düştük. Tecrübesizliğimiz öne çıktı. Oyunu kurmada takımın kalitesine uygun davranmadım. Arzu var, istek var oyunu yönetme bakamından rakip bizden avantajlıydı. Kırmızı karttan sonra oyun koptu. Futbol olarak arzu edilen bir heyecan kalmadı'' diye konuştu. Adrian'ın kırmızı kart pozisyonunu göremediğini dile getiren Şenol Güneş, ''Hakem takdir haklarını hep onlardan yana kullandı. Kırmızı kart pozisyonunda rakip antrenörü de aynı kararı verirdi. 2 maça baktığımızda 3 golümüz sayılmadı. Hakeme rağmen daha iyi oynamanın peşindeyiz'' ifadelerini kullandı. -BİR MAÇTA 3 OYUNCU KAYBETTİK- Şenol Güneş, maçın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Paulo Henrique'nin sakatlığının ciddi olduğunu ifade etti. Bu futbolcunun bir süre futbol oynayamayacağını anlatan Güneş, ''Adrian'ın kırmızı kartının dışında Zokora da sarı kart cezalısı duruma düştü. Yani bir maçta 3 oyuncu kaybettik'' dedi. Güneş, ''İlk maçın rövanşında hızlı başlamak istedik, rakibin gol atması bizi olumsuz etkiledi. O dakikaya kadar seyirci baskısıyla, oyuncu arzusuyla rakip sahaya oyunu yığmıştık. Beklenmeyen basit hatadan, taçtan gol yedik. Bize yakışmayan bir gol yedik'' şeklinde konuştu. Gole kadar seyircinin iyi olduğunu anlatan Güneş, şöyle devam etti: ''Maalesef seyircimiz gol yediğimizde etkileniyor. Golü biz atsaydık, seyircimiz tam tersi olabilirdi. Skora göre ve rakibe göre oynamada sıkıntılarımız var. Daha iyi, daha coşkulu oyun bekliyorduk. Bu konuda eksik kaldık.'' UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarını da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacaklarını kaydeden Güneş, İstanbul'daki bazı statlarda oynamayı istediklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. -TURU GEÇMEK KOLAY OLMADI Benfica takımının teknik direktörü Jorge Jesus, bordo-mavili ekibin karşılaşmada iyi bir performans gösterdiğini ve turu geçmenin kendileri için kolay olmadığını söyledi. Jorge Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de iyi oyuncuların forma giydiğini belirtti. İlk karşılaşmadaki 2-0'lık galibiyetin işlerini kolaylaştırdığını kaydeden Jesus, ''Ancak Trabzonspor çok dirençli bir takım ve çok kötü oynamadı. Bizim açımızdan kolay olmadı'' dedi. Jesus, hedeflerinin öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu ve bundan sonra yollarına devam etmek istediklerini söyledi.