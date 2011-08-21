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Spor

2. Lig'de 2011

21 Ağustos 2011 20:08

-2. Lig'de 2011-2012 fikstürü çekildi ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Spor Toto 2.Lig'de 2011-2012 sezonu fikstürü Ankara'da çekildi. Crowne Plaza Oteli'nde düzenlenen fikstür çekimine kulüp temsilcileri ile TFF Yönetim Kurulu üyesi M. Akif Üstündağ, TFF Genel Sekreter Vekili Gıyasettin Şenman, TFF Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Ufuk Şepik katıldı. 17'şer takımdan oluşan 2 grubun bulunduğu Spor Toto 2.Lig'de yeni sezon 10 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Ligde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan Bank Asya 1. Lig'e yükselecek. Her grubu 2., 3., 4. ve 5. bitiren takımlar Play-Off oynama hakkını kazanacak. Play-Off maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.  Finali kazanan takım Bank Asya 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım olacak. Spor Toto 2. Lig'de gruplarında 15, 16 ve 17. sıraları alan toplam 6 takım ise Spor Toto 3.Lig'e düşecek. Ligde yeni sezonda Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele edecek takımlar ise şöyle: BEYAZ GRUP ---------- Ofspor Konya Torku Pendikspor Tokatspor BUGRAŞ Spor Gaziosmanpaşa Bozüyükspor Diyarbakırspor Turgutluspor Balıkesirspor Tepecikspor Yeni Malatya  Şanlıurfaspor Altay Çorumspor Kocaelispor İskenderun D.Ç KIRMIZI GRUP ------------ Körfezspor Adıyamanspor Altınordu Çankırı Belediyespor Mardinspor Adana Demirspor Bandırmaspor Sarıyer Eyüpspor Denizli Belediyespor Kızılcıhamam Etimesgut Şeker Ünyespor Fethiyespor Kırklarelispor 1461 Trabzon Alanyaspor

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