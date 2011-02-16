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Spor

2. LİG MAÇINDA OLAYLAR ÇIKTI TURGUTLU (A.A)

16 Şubat 2011 21:01

-2. LİG MAÇINDA OLAYLAR ÇIKTI TURGUTLU (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün yapılan ve konuk Göztepe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona eren Turgutluspor karşılaşmasının ardından çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın bitiminden sonra ilçeden ayrılmak için otobüslere binen Göztepe taraftarlarının, Turgutluspor Tesisleri'nin bulunduğu Koşıkırı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle olay çıkardığı belirtildi. Sadettin Seven (38) isimli vatandaşın yaralandığı olayda polis ekiplerinin 7 Göztepeli taraftarı gözaltına aldığı kaydedildi. Sadettin Seven, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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