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Spor

2. lig maçına biber gazı tatili!

Pendikspor - Sakaryaspor maçının hemen başında tribünlerde çıkan olaylara polis müdahalesi geldi.

31 Ocak 2010 02:00

T24 - Pendikspor - Sakaryaspor maçının hemen başında tribünlerde çıkan olaylara polis müdahalesi geldi. Kullanılan biber gazından taraftar, görevli ve sporcu etkilenince maç tatil edildi.



TFF 2. Lig 1. Klasman Grubu'ndaki Pendikspor-Sakaryaspor karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle maçın hakemi Hakan Akmısır tarafından tatil edildi.

Mücadelenin başlamasından yaklaşık 5 dakika sonra Sakaryaspor taraftarlarının olduğu bölümde çıkan arbede giderek büyürken, Pendik Stadı'na giremeyen Sakaryasporlular'ın stat dışında başlattığı olaylar tribünlere yansıdı.

Olaya müdahale eden güvenlik güçlerinin kullandığı biber gazı nedeniyle, taraftarların, görevlilerin ve sporcuların etkilenmesi nedeniyle karşılaşma durdurulurken, bazı taraftarlar da gazın etkisinden kurtulmak için saha içine girdiler.

Yaşananlar nedeniyle yaklaşık 1 saat duran karşılaşma hakem Hakan Akmısır tarafından tatil edildi.

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