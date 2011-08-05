2 komutanın önü açıldı

T24- Genelkurmay Başkanlığı’na getirilen Orgeneral Necdet Özel’in görev süresi hükümet uzatmazsa 2015’te doluyor. Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanan Bekir Kalyoncu ile 1. Ordu Komutanlığı’na atanan Yalçın Ataman, Özel’in 2015’te boşaltacağı koltuğa aday iki isim. Ancak kıdemli olan Kalyoncu daha şanslı gösteriliyor.



Hava Kuvvetleri’nde ise en kıdemli isim Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten orgeneralliğe yükselerek kuvvet komutanı oldu. Erken sürpriz emeklilikler ve Başbakan’ın tek başkan olarak oturduğu yeni masa düzeni ile son günlerin ilgi odağı Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) kararları dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayının ardından açıklandı.



Kuvvet komutanlıkları atamalarına ilişkin açıklama, Genelkurmay Karargâhı sonuçları duyurmadan, aynı zamanda Başkomutanlık makamı olan Cumhurbaşkanlığı’nca yapıldı. Geçen yıl da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, geceyarısı basının önüne çıkıp yine kriz yaşanan Şûra’nın üst düzey kararları ile ilgili açıklama yapmıştı. Sever dün öğleyin de kuvvet komutanlıklarına yapılan atamaları Çankaya Köşkü kapısında açıkladı.



Hürriyet'in haberine göre o saatlerde kararnamesi henüz tamamlanmadığından, Sever’in okuduğu listede Genelkurmay Başkanı’nın ismi yer almadı. Ancak, vekaleten görevli Orgeneral Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanlığı’na atanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının beklendiğini, bunun ‘zaten sorunsuz’ ayrı prosedür olduğunu belirtti. Kuvvet Komutanlıkları ile terfi veya temditli diğer askerlerin açıklaması ise önceki yıllardaki gibi Genelkurmay tarafından yapıldı.





Kara’ya Hayri Kıvrıkoğlu



Orgeneral Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanı olması nedeniyle boşalttığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu getirildi. Eski genelkurmay başkanlarından Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun kuzeni olan komutanın bu görevde 2 yıl kaldıktan sonra emekli olması bekleniyor. 1’inci Ordu Komutanı ise geçen yıl “or”luğa yükselen 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman oldu. 3’üncü Ordu Komutanlığı’na ise “or”luğa yeni terfi eden 5’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Turmuş atandı.





Jandarma’ya Kalyoncu



Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Jandarma Genel Komutanlığı’na atandı. 2007’de 7’nci Kolordu Komutanı iken TSK’nın Şubat 2008’de Kuzey Irak Güneş Harekâtı’nın komutanı Kalyoncu’nun, Jandarma’nın başına getirilmesinde terörle mücadeledeki rolünün dikkate alındığı belirtiliyor. Kalyoncu’nun ismi, Ergenekon sanıklarından İbrahim Şahin’in ifadelerinde geçiyordu. Şahin ifadesinde, Kalyoncu hakkında, “Beni Güvenlik Müsteşarı yapacaktı” demiş, ancak bu doğrulanmamıştı.





2015 için iki güçlü isim



Orgeneral Özel’in 2015’te Genelkurmay Başkanlığı süresi dolduğunda, teamüllere göre her ikisi de 1950 doğumlu olan Kalyoncu ve Ataman’ın Genelkurmay Başkanlığı şansı bulunuyor. Ancak mevcut dengede kıdemli olan Kalyoncu daha şanslı görünüyor. Ancak Özel de, 1950 doğumlu olduğu için ve Genelkurmay Başkanları 67 yaşına kadar görev yapabildiklerinden, o yılki hükümetin istemesi halinde, 2 yıl daha Genelkurmay Başkanlığı’nda kalabilecek.





Hava’ya lojistik komutanı



YAŞ’ta orgeneralin olmadığı Hava Kuvvetleri’nde terfi sırasındaki Hava Lojistik Komutanı Korgeneral ve en kıdemli Mehmet Erten, teamüle göre orgeneralliğe yükselerek kuvvet komutanı oldu.





Deniz’de sürpriz yok



Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel Deniz Kuvvetleri Komutanı olurken, Güney Deniz Saha Komutanı Nusret Güner “kor”luktan “or”luğa yükselerek Donanma Komutanlığı’na atandı.





Akademi’ye el sıkmayan Paşa



Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutukluluğu nedeniyle boş olan Harp Akademileri Komutanlığı’na Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Aslan Güner getirildi. Teamüle göre Güner’in 1’inci Ordu Komutanlığı’na getirilmesi gerekiyordu. Ancak Ankara Garnizon Komutanı iken Hayrünnisa Gül’ün elini sıkmamak için protokolden çıkan Güner’e Cumhurbaşkanı Gül’ün sıcak bakmadığı biliniyordu.





Emekli sayısı verildi, ihraç yok



Yüksek Askeri Şûra öncesi kulislerde TSK içinde general ve amiral sayısının azaltılacağı konuşuluyordu. Dünkü açıklamada, ilk kez 37 general ve amiralin kadrosuzluk, 2 generalin de yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacağının belirtilmesi dikkat çekti. YAŞ’la ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamalarda terfi ve temditler belirtilirken, emekliye ayrılanların sayısı verilmiyordu. YAŞ’ta irtica veya diğer disiplinsiz davranış nedeniyle görevden uzaklaştırılan olmadı. Bu arada Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Tayyar Süngü, 2’nci sıradan tümgeneralliğe yükseldi.





15 general için uzatma kararı



YAŞ sonunda toplam 36 general ve amiral bir üst rütbeye, 49 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. 49 general ve amiralin görev süreleri ise 1 yıl uzatıldı. Bu rakam içinde Ergenekon ve Balyoz’dan tutuklu ve terfi sırasında olan 14 general ve amiral de yer aldı. Ayrıca internet andıcından savcının yakalanmasını talep ettiği Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de uzatma aldı.





Emekli edildi



Orgenerallikte 4’üncü yılını dolduran EDOK Komutanı Orgeneral Saldıray Berk emekliye sevkedilirken, yerine, internet andıcından savcının yakalanmasını talep ettiği Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler getirildi. Ege’ye de “or”luğa terfi eden Genelkurmay ATASE Başkanı Korgeneral Abdullah Atay geldi.





YAŞ üyesi



Balyoz davasından tutuklu Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, yeni bir göreve getirilmedi. Ayrıca, dikkat çekici bir şekilde, ismi ve rütbesinin yanı sıra “atandığı görev yeri” ise “Yüksek Askeri Şûra Üyesi” olarak gösterildi. Bu uygulamanın ilk olmadığı, çok eski yıllarda da bu tür görev tanımının yapıldığı belirtildi.





