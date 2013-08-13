'2' koduyla fişlenen Ermeniler devlete sordu: Fişimize bakın kaç kişiyiz?

İlk kez İstanbul genelinde seçim yapmaya hazırlanan Ermeni vakıfları, cemaatin tam sayısını belirlemek için Ermenileri “2” koduyla fişleyen devletten yardım istedi.

Boyacıköy Ermeni Kilisesi Vakfı, yönetim kurulu seçimi için Nüfus Müdürlüğü’nden 2 numaralı soy kodlu vatandaşların listesini istedi. Agos gazetesinde geçen hafta yayımlanan haberde, Türkiye’de yaşayan Rumların 1, Ermenilerin 2, Yahudilerin ise 3 numaralı kodlarla nüfusa kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Bu durumun gayrimüslimleri fişlemek için kullanıldığı dile getirilmiş ve tepki gösterilmişti.

Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel’in haberine göre, Türkiyeli Ermeniler, şimdi devletten bu bilgileri istiyor. Devletin kendileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu dile getiren Boyacıköy Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Nazaret Özsahakyan, yöneticisi olduğu vakfın yaklaşan seçimlerinde seçmen listesi oluşturabilmek için devlete başvurdu.

Sosyolojik önemi var; istatistik çıkarılacak

Özsahakyan, İstanbul İl Nüfus ve Vatadaşlık Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurarak, il genelinde yapılacak vakıf temsilcileri seçiminde kullanmak için, 2 numaralı listeye kayıtlı vatandaşların bilgisini istedi. Özsahakyan, Ermeni vatandaşların seçmen kütüğünün güncellenmesi için devletin elindeki veriye ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Seçimler bölgesel olduğu zaman kolay. Bölgenizdeki cemaati tanıyabilirsiniz ve seçmen kütüğüne kaydedebilirsiniz ama iş İstanbul geneline yayıldığı zaman il bazında oturan herkesi tanıyamazsınız onun için bir veri olması lazım. Böyle bir veri tabanı da nüfus idaresinde zaten varmış. Biz de bunu talep ediyoruz” dedi. Nüfus idaresinin kendileriyle paylaşacakları verinin sosyolojik değeri olduğunu da vurgulayan Özsahakyan, “Sosyolojik olarak da bu bizim için çok gerekli bir veri tabanı olacak. Mesela şunu araştırabiliriz; Ermeni toplumunun yüzde kaçı gençlerden, yüzde kaçı yaşlılardan oluşuyor? Yüzde kaçı boşanmış, kaçı dul kalmış” diye konuştu.

Cemaatin tüm listesini istediler

Özsahakyan tarafından İl Nüfus Müdürlüğü’ne verilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Önümüzdeki seçimlerde, seçimlerimizi il genelinde yapmayı tasarladığımızdan, seçmen kütüğümüzü güncellemek ve İstanbul’da oturan tüm Ermenileri seçmen kütüğümüze dahil etmek ve demokratik bir yönetim kurulu seçim yapabilmek için elinizde bulunan ve kodu 2 olan tüm Ermeni cemaatinin listesini tarafımıza bilgi kanunu gereği göndermenizi rica ederim.”

Daha şeffaf bir yönetim seçmek için

Azınlıklar dört yılda bir vakıflarının temsilcilerini seçiyor. Bu seçimler, daha önce ilçe bazında yapılıyordu. Ancak bir süredir, vakıf yönetimlerindeki yolsuzluk iddialarının önüne geçebilmek, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim oluşturabilmek için seçimlerin İstanbul genelini kapsaması gerektiği belirtiliyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlık süreci hâlâ devam eden yeni tüzükle, seçimler bu yıl ilk kez İstanbul genelinde yapılacak.