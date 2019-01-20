"2 km'lik yol açılmadı, 25 milyar dolar zarar var"

Zonguldak'ta 90 milyon tonluk kömür rezervi olan bir bölge tespit edildi. Ancak 2 kilometre uzunluğundaki galeri 5 yıldır açılamadığı için bu kömüre ulaşılamıyor. Her yıl 5 milyar dolar ödeyerek, 30 milyon ton da kömür ithal ediliyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"90 milyon ton kömürün çıkarılıp üretime hazır hale getirilmesi için, 33 kilometre galeri açılması kararlaştırıldı. Bunun 31 kilometresi yapıldı. Ancak son 5 yıldır 2 kilometre daha gidilemediği için bu kömüre ulaşılamıyor. Müteahhit işi taşerona veriyor, taşeron işi bırakıyor, para ödemiyor, işçi kaçıyor, devlet bütçe ayırmıyor, 90 milyon ton kömür de yatıyor.''

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Ünal Demirtaş da, ‘'Her yıl ortalama 4 milyar dolar bir parayı taşkömürü ithalatı için ödüyoruz. Bizim cebimizden çıkıp, yabancı kömür üreticilerinin cebine giriyor. İthalata dayalı modeli bırakıp, kömür üretimini artırmamız gerekiyor" diye konuştu.