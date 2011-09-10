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Dünya

2 kızına tecavüzle suçlanan zanlı serbest

Avusturya'da kızlarına 41 yıl tecavüz etmekle suçlanan 80 yaşındaki zanlı, kadınların ifadelerini değiştirmeleri üzerine serbest bırakıldı.

10 Eylül 2011 03:00

T24 - Avusturya'da kızlarına 41 yıl tecavüz etmekle suçlanan 80 yaşındaki zanlı, kadınların ifadelerini değiştirmeleri üzerine serbest bırakıldı.


Avusturya'nın kuzeyindeki Ried savcılığından dün yapılan açıklamada, bugün 53 ve 45 yaşlarında olan ve her ikisi de çeşitli derecelerde akıl hastası olan kadınların cinsel istismara uğradıkları yolundaki ifadelerini sürdürdükleri, ancak geçmişte bunu yapanın "babaları değil, bir başkası" olduğunu söyledikleri belirtildi.


Kadınların bu yeni ifadesinin incelenmekte olduğunu bildiren savcılık makamı, iki haftadır cezaevinde tutulan zanlının serbest bırakıldığını kaydetti.


İki haftadır ülke gündemini meşgul eden dava, kızını 24 yıl boyunca penceresiz bir hücrede hapseden ve kızından 7 çocuğu dünyaya gelen bir başka Avusturyalı Josef Fritzl'ınkiyle paralellik kuruluyordu.


Fritzl, bu suçları ve çocuklardan birinin ölümündeki sorumluluğu dolayısıyla iki yıl önce müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


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