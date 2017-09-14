2 kız kardeşini öldüren sanığa çifte müebbet hapis cezası

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 2 kız kardeşini sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren 46 yaşındaki Hayri Azgın, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13 Aralık 2015 tarihinde Hayri Azgın, altınlarını çaldığını iddia ettiği kız kardeşleri 42 yaşındaki Semra Azgın ile 41 yaşındaki Elif Kınacı\'yı sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan ve hakkında iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Hayri Azgın\'ın 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Azgın, kardeşlerini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek, \"Kardeşlerimi olay günü tesadüfen gördüm. Öncesinde bana hakaret etmişlerdi. Elif, bu sırada elini çantasına götürünce tabanca çıkaracağını sanıp ateş ettim. Amacım öldürmek olsa ateş açmaya devam ederdim. Olaydan sonra da gidip kendim polise teslim oldum, pişmanım\" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, kız kardeşlerini öldüren sanığa önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde tutarak cezayı 2 kez müebbet hapse dönüştürdü.



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