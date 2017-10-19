2 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan sanık 'Suçsuzum' dedi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 2 komşusunu öldüren, 2\'si ağır, 4 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık 33 yaşındaki Emrah Beşok, ilk duruşmada \"Suçsuzum\" dedi.

Pınarbaşı İlçesi, Hürriyet Mahallesi\'nde geçen 22 Temmuz\'da meydana gelen olayda, çocuk tartışması nedeniyle komşuları 40 yaşındaki Elvan Kiraz ve 39 yaşındaki Derya Yaman\'ı tabanca ile öldüren, 61 yaşındaki Elif Temel ve 34 yaşındaki Nazlı Temel\'i ağır yaralayıp, Alev Temel ve Buse Nur Kıram\'ı da darp eden Emrah Başok\'un yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Tutuklu sanık Emrah Başok ifadesinde, \"Oğlum Rüzgar, dükkanıma gelerek komşunun torunu tarafından dövüldüğünü, karım Fadime\'ye de saldırıldığını söyledi. Bunun üzerine eve gittim. Eşim, Elif Temel\'in torunlarının oğlumu dövdüğünü, aile fertlerinin de kendisine saldırdığını söyledi. Evlerimiz yan yana olduğu için laf dalaşı devam etti. Ben, eşime, \'Onların kocalarıyla görüşür, konuyu kapatırız\' dedim. Otomobilime bindiğimde tekrar bana ve aileme sopalarla saldırdılar. Hatta Alev Temel soyadını bilmediği Seval\'e evden pompalıyı al gel dedi. Ben de korkutmak amacıyla belimden çıkardığım ruhsatsız tabancayı havaya doğru ateşledim. Elvan, tabancayı almak için koluma hamle yaptı. Çıkan boğuşmada silah patladı ve Elvan vuruldu. Sonrasında hep birlikte üzerime saldırınca silah birkaç defa daha patladı. Derya\'nın vurulduğunu bilmiyordum. Olaya ben sebebiyet vermedim. Ben suçsuzum. Ailemi korumak zorunda olduğum için böyle bir şey yaptım. Olaya sebebiyet verdikleri için karşı taraftan şikayetçiyim\" dedi.

\'TAVUK VURUR GİBİ VURDU\'

Kardeşi ve akrabası açılan ateş sonucu ölen, kendisi ve diğer kardeşi vurulan Elif Temel ise ifadesinde, \"8 yaşındaki torunlarım ile Emrah\'ın oğlu arasında bisiklet nedeniyle tartışma çıkmış. Torunlarımın ettiği küfürü Emrah\'ın oğlu annesi Fadime\'ye söylemiş. Fadime kapımıza dayanıp, bize hakaret etti. Sonrasında Fadime eşini telefonla aramış. Evimizin bahçesinde mangal yakarken Emrah geldi. Önce, eşini dövdü. Sonra uzaktan akrabası olan yakınım Derya, \'Neden karını dövüyorsun?\' diye araya girmek isterken Emrah silah çekti. Önce kız kardeşim Elvan\'ı ardında akrabamız Derya\'yı tabancayla öldürdü. Kendine engel olmak isteyen herkesi tavuk vurur gibi vurdu\" diye konuştu.

Mahkeme, davada tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.