2 kişinin öldüğü 'selfie' kazasında sürücüye 3 yıl hapis

Antalya'da asfalt yola uzanıp selfie yapmak isteyen iki gence çarparak ölümüne neden olan sürücü, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Uğur Üstündağ, müştekiler Hayri Bozkurt, Nesrin Yıldız, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Müşteki avukatı Süleyman Şahin, duruşmada, olay günü aracın farlarının yanmadığını, sanığın şerit ihlali yaptığını ve kamyoneti hızlı kullandığını ileri sürerek, sanığın asli kusurlu olduğunu savundu. Üstündağ'ın iş güvenliği uzmanı olduğunu ve farları yanmayan araçla denetime çıktığını iddia eden Şahin, "Bu itibarla kusurlu olduğu açıktır. Ayrıca biz tutanağı düzenleyen polisler hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Polisler dosyaya sunduğumuz fotoğraflardan anlaşılacağı üzere ellerindeki lambalarla aracın farlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiş ancak bu hususu tutanağa yazmamıştır." dedi.

Kazada ölen Muhammet Bozkurt'un babası Hayri Bozkurt, kazada kendi oğlu dahil 2 kişinin öldüğünü hatırlatarak, olay yerinde tutulan polis raporlarının da taraflı olduğunu ve değiştirildiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı Cem Sağdıç, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre, sanığın kullandığı kamyonet ile yola gereken dikkati vermediği, hız şartları ve far ışığı altındaki görüş mesafesini ayarlayamayıp dikkat ve özene aykırı davrandığını belirterek, sürücünün tali kusurlu olduğunu ifade etti.

Sağdıç, diğer yandan ölenlerin ise gece vakti taşıt trafiğine ait yolda tehlike arz edecek şekilde bulunup kendi can güvenliklerini tehlikeye düşürdüklerini, dikkatsiz, önlemsiz, nizama aykırı hareket ettikleri için asli kusurlu olduklarını vurguladı.

"Kazayı bilerek yapmadım, kusurum yok"

Sanık Üstündağ, savunmasında, şerit değiştirme, araç farlarının yanmaması ve hızlı olduğu yönündeki beyanların doğru olmadığını savunarak, "Söz konusu kaza nedeniyle meydana gelen ölümlerden ben de üzgünüm ancak bilerek söz konusu kazayı yapmış değilim. Kusurum yoktur, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Üstündağ'ı "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapis ile cezalandırdı. Üstündağ'ın ehliyetine de bir yıl süreyle el konulması kararı alındı.

"3 yıl hapis cezası yeterli değil"

Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Süleyman Şahin, mahkemenin verdiği kararın vicdanları rahatlamadığını, sanığa verilen 3 yıl hapis cezasının yeterli olmadığını savundu.

Sanığın birçok yönden kusurlu olduğunu, mahkemeye sundukları fotoğraf ve görüntülerden bunun açıkça görüldüğünü iddia eden Şahin, "2 kişinin ölümü söz konusu ve sanık burada asli kusurludur. Ama mahkeme heyeti 3 yıl gibi komik bir ceza verdi. Bu kabul edilemez bir karar ve bunun için temyiz yoluna başvuracağız." dedi.

Alanya ilçesinden Antalya merkezine gezmeye gelen 5 arkadaş, 21 Aralık 2015 tarihinde, Havalimanı Köprüsü kavşağında araçlarını park ederek, asfalt zemine uzanmış ve selfie yapmak istemişti. Bu sırada yoldan geçen Uğur Üstündağ'ın kullandığı 34 TF 3830 plakalı kamyonet, gençlerden Muhammet Bozkurt (17) ve Çağlar Savaşçı'ya (19) çarpmış, kazada Bozkurt ve Savaşçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Üstündağ ise gözaltına alındı.