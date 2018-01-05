2 kişinin cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDI
Gaziantep'te farklı tarihlerde 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan ve operasyonla yakalanan 'Zinci' lakaplı İbrahim Halil Doğruer, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu
05 Ocak 2018 20:14
TUTUKLANDI
Gaziantep\'te farklı tarihlerde 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan ve operasyonla yakalanan \'Zinci\' lakaplı İbrahim Halil Doğruer, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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