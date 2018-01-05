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2 kişinin cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI Gaziantep'te farklı tarihlerde 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan ve operasyonla yakalanan 'Zinci' lakaplı İbrahim Halil Doğruer, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

05 Ocak 2018 20:14

TUTUKLANDI
Gaziantep\'te farklı tarihlerde 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan ve operasyonla yakalanan \'Zinci\' lakaplı İbrahim Halil Doğruer, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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