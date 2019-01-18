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2 kişinin cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te 2014 yılında 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçan B

18 Ocak 2019 13:20

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te 2014 yılında 2 kişiyi öldürdükten sonra kaçan B.A., polis ekiplerince yakalandı.
Onur Mahallesi\'nde 27 Aralık 2014 günü meydana gelen olayda B.A., alacağı yüzünden tartıştığı Kadir Yıldız ve Hanifi Özdar\'ı tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. Aradan geçen süreye rağmen yakalanamayan B.A.\'nın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri katil zanlısının saklandığı evin adresini tespit edip, operasyonla düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan B.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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