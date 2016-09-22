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2 kentte saldırı; 1 korucu şehit, 2 yaralı!

Van'da düzenlenen operasyonda ise, saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen 2 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi

22 Eylül 2016 05:59

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK’lılar tarafından güvenlik güçlerine yapılan saldırıda, ilk bilgilere göre 1 korucu şehit oldu, 2 korucu yaralandı. Öte yandan, Kars'ın Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gece saatlerinde bir grup PKK’lı tarafından taciz ateşinde bulunuldu. Van'ın İpekyolu ilçesinde ise saldırı hazırlığı yaptığı öne sürülen 2 PKK'lının, düzenlenen operasyonla öldürüldüğü belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre, Eruh ilçesi Akmeşe köyü kırsalında, bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre, 1 korucu şehit oldu, 2 korucu yaralandı. Saldırının ardından geniş kapsamlı operasyon başlatılan bölgeye, Siirt 3. Komando Tugay'ından çok sayıda helikopter gönderildi.

Akmeşe köyü kırsalında dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında yaşanan çatışmada 1 korucu şehit olmuştu.

 

Emniyet Müdürlüğü’ne roketli saldırı

 

Kars'ın Kağızman ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne gece saatlerinde bir grup PKK’lı tarafından taciz ateşinde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, saat 00. 00 sıralarında PKK’lılar, uzaktan ilçe emniyet müdürlüğüne uzun namlulu silahlarla ateş açarak roketatarla saldırdı. Nöbetçi polislerin hemen ateşe karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Kaçan PKK’lıların yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda ilçe emniyet müdürlüğü binasında hafif hasar oluştu.

 

Saldırı hazırlığı iddiası…

 

Van'ın İpekyolu ilçesinde saldırı hazırlığı yaptığı öne sürülen 2 PKK'lı, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bir evde saldırı hazırlığı yapan PKK’lıların bulunduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim olun" çağrısına uzun namlulu silahlarla karşılık verdiği belirtilen 2 PKK’lının, çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

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