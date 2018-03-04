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2 katlı boş evde yangın

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 katlı evde çıkan, yangın itfaiyenin müdahalsiyle söndürüldü

04 Mart 2018 13:39

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, 2 katlı evde çıkan, yangın itfaiyenin müdahalsiyle söndürüldü.
Hisar Mahallesi\'nde SİT alanında bulunan Sabri Bilgin\'e ait, boş olan 2 katlı evde, dün saat 19.30\'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alan Aydın Büyük Şehir Belediyesi\'ne ait Didim İtfaiyesi müfreze ekipleri, olay yerine gelerek çıkan yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

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