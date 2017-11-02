2 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, DHA\'ya konuştu...
Şekip Mosturoğlu; VAR\'dan Futbol Disiplin Talimatı\'na, yabancı futbolculardan rezerv lige kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE KUPASI
15:00 ZTK kura çekimi TFF Riva Tesisleri\'nde gerçekleşecek
TRABZONSPOR
10.15 Teknik Direktor Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek (Mehmet Ali Yilmaz Tesisleri)
11.00 Bordo-Mavili ekip çalışmalarını sürdürecek
GALATASARAY
18.00 Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak
FENERBAHÇE
Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürecek
OSMANLISPOR
11.00 Osmanlıspor\'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürecek
AMPUTE MİLLİ TAKIMI EVLERİNE KAVUŞUYOR
09.30 kahvaltı, 10.00 basın toplantısı - Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı\'na söz verdiği evleri teslim edecek (Maslak 1453)
GOLF - TURKİSH AİRLİNES OPEN 2017
European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı Turkish Airlines Open 2017, Antalya Belek\'te başlıyor.
PFDK VE TAHKİM KURULU KARARLARI AÇIKLANACAK
UEFA AVRUPA LİGİ
Ligde 4. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
21.00 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)
21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Astana (Kazakistan)
21.00 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
21.00 Partizan (Sırbistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)
21.00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - Hoffenheim (Almanya)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)
21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)
21.00 AEK (Yunanistan) - Milan (İtalya)
21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Atalanta (İtalya)
21.00 Olympique Lyon (Fransa) - Everton (İngiltere)
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Zlin (Çekya)
21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Sheriff (Moldova)
23.05 FCSB (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.05 Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre)
23.05 Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.05 Köln (Almanya) - BATE (Belarus)
23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)
23.05 Salzburg (Avusturya) - ATİKER KONYASPOR
23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna)
23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç)
23.05 Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika)
23.05 Lazio (İtalya) - Nice (Fransa)
23.05 Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya)
23.05 Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya)
BASKETBOL
THY Avrupa Ligi
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Valencia Basket
Kadınlar Avrupa Kupası - A Grubu
20.30 Beşiktaş - TTT Riga
(Derleme haber) Galatasaray Odeabank\'ta \'çöküş\' dönemi!
- Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Kupası\'nda çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı
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- Pınar Karşıyaka galibiyeti morallendirdi, Budocnost\'a karşı istenen alınamadı
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