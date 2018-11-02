2 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
21.00 Galatasaray - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
17.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
17.00 Turuncu lacivertliler, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını gerçekleştirecek.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu - Tetiş Yapı Elazığspor
BASKETBOL
- EuroLeague -
21.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
17.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE GRUPLAR BELLİ OLUYOR
20.00 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi, Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de yapılacak.
Türkiye\'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ve Halkbank temsil edecek.