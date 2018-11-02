2 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

21.00 Galatasaray - Fenerbahçe



BEŞİKTAŞ

17.00 Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

17.00 Turuncu lacivertliler, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını gerçekleştirecek.

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Altınordu - Tetiş Yapı Elazığspor

BASKETBOL

- EuroLeague -

21.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

17.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE GRUPLAR BELLİ OLUYOR

20.00 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi, Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de yapılacak.

Türkiye\'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ve Halkbank temsil edecek.