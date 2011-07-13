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2 KARDEŞİNİ ÖLDÜREN AĞABEYE 36 YIL ZONGULDAK (A.A)

13 Temmuz 2011 14:58

-2 KARDEŞİNİ ÖLDÜREN AĞABEYE 36 YIL ZONGULDAK (A.A) - 13.07.2011 - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 2 kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Menteş'in 18 Mayıs 2010'da kendilerine ait otelde kardeşleri Sedat ve Kenan Menteş'i öldürmesiyle ilgili olarak Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık ve avukatları ile mağdur Habibe Menteş ve avukatı katıldı. Mahkemenin son sözünü sorduğu Ahmet Menteş, ''Yüce Rabbim böyle bir yıkım, böyle bir acı vermesin. Başka bir diyeceğim yoktur. İçimdekileri anlatacak kelime yoktur, çok üzgünüm'' dedi. Mahkeme heyeti, Ahmet Menteş'in, Sedat ve Kenan Menteş'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.  Heyet, daha sonra, sanığın eylemleri haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek ve duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak, her cinayet için 18 yıl 4'er ay olmak üzere 36 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.  Kenan Menteş, 17 Mayıs 2010'da İstanbul'da olan ağabeyi Ahmet Menteş'i cep telefonuyla arayarak toplantı yapacaklarını söylemiş ve Çaycuma'daki otellerine gelmesini istemişti. Bir gün sonra otellerine gelerek müdüriyet odasına giren Ahmet Menteş, kardeşleri Sedat ve Kenan Menteş'e tabancayla ateş etmişti. Kenan Menteş olay yerinde, Sedat Menteş ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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