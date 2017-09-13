2 kardeşe, sosyal medyadan PKK propagandası gözaltısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla, restoran işletmecisi kardeşler M.A.(29) ve B.A. (23) polis tarafından gözatına alınıp adliyeye sevk edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'nde bir restoranın işletmeciliğini yapan 2 kardeşin PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine savcılığın koordinesinde harekete geçen polis, M.A. ve kardeşi B.A.\'yı takibe aldı.

İki kardeşin sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edildi. Bugün şafak vakti iki kardeşin kaldığı eve operasyon düzenledi. M.A. ve kardeşi B.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.

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